منظمة تونسية: سنقاضي ”الشاهد“ بسبب رفع التجميد عن أموال صهر بن علي

قالت منظمة ”أنا يقظ “ التونسية، إنها ستقاضي رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير العدل، كريم الجموسي، وكل من يثبت تورّطه في قضية رفع التجميد عن أموال مروان مبروك، صهر الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.

وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أنها ”تحمّل مسؤولية التفريط في حقوق الدولة التونسية، كذلك، إلى القضاة الذين عملوا على ملف مروان مبروك“.

وأشارت إلى أنهم قدموا أدلة تفيد تورط مبروك في قضايا فساد في تونس باللغة العربية ولم يتم ترجمتها للغة الرسمية للدولة السويسرية، وهو ما دفع المحكمة إلى عدم اعتماد هذه الوثائق كأدلة، واعتبرت منظمة ”أنا يقظ“ أن ما قام به القضاة التونسيون، ساعد مروان مبروك على استعادة أملاكه المجمدة.

وأضافت المنظمة أن وزارة العدل التونسية، ”متورطة في عملية تلاعب بالقانون لخدمة مصالح مروان مبروك، حيث إن رفع التجميد على ممتلكاته كان بشرط أن يقدم ضمانًا بنكيًا يتضمن على الأقل الأموال المرصودة بدول الاتحاد الأوروبي، ولكن عند احتساب الأموال من طرف وزارة العدل تم الاقتصار فقط على الأموال الموجودة بفرنسا واستثناء باقي دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي قدم المبروك ضمانًا بقيمة 7 ملايين يورو فقط“، وفق ما جاء في البيان

يذكر أن رفع التجميد عن أموال مروان مبروك، أثار مؤخرًا زوبعة في المشهد السياسي التونسي، وسط دعوات لمساءلة برلمانية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

واتهم سياسيون ومنظمات حقوقية، الشاهد، بالتدخّل لرفع التجميد عن أموال المبروك، معتبرين أن مبروك، هو من أكبر المموّلين لحزب الشاهد الجديد، ”تحيا تونس“.

ودعا النائب في البرلمان التونسي، فيصل التبيني، إلى استدعاء الشاهد للبرلمان للاستماع إليه في قضية رفع الاتحاد الأوروبي التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان مبروك.

ومروان مبروك هو الزوج السابق لسيرين بن علي، إحدى بنات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من زواجه الأوّل.

ولا يزال مبروك مقيمًا في تونس، حيث يشارك بإدارة مجموعة ”مبروك“، إحدى الشركات الخاصة العائلية الأساسية في تونس، المسيطرة على أبرز الأسواق الغذائية بالبلاد، بالإضافة إلى استحواذها على ”بنك تونس العربي الدولي.“