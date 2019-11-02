قبول ملفات 5 مترشحين لانتخابات الرئاسة في الجزائر

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت، قبول ملفات ترشح خمس شخصيات لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، قال محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات إن 23 مرشحًا قدموا ملفاتهم، لكن خمسة هم الذين تم قبولهم في القائمة النهائية.

وضمت قائمة المترشحين الوزير السابق للثقافة عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك عبدالقادر بن قرينة الوزير السابق للسياحة ورئيس حركة البناء الوطني.

وتم قبول ملف ترشح الوزير الأول الأسبق عبدالمجيد تبون، والوزير الأول السابق علي بن فليس الذي سيتقدم إلى ثالث اقتراع رئاسي في مساره بعد انتخابات 2004 و2014.

وتمت الموافقة كذلك على ملف ترشيح عبدالعزيز بلعيد، الذي سبق له المشاركة في رئاسيات 2014.