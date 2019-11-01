إصابة الرجل الثاني في مليشيا البقرة بغارة للجيش الليبي

أكد مصدر طبي بالعاصمة الليبية طرابلس، إصابة القيادي في مليشيا البقرة عبد الله ولد الشيخ، في غارة للجيش الليبي استهدفت معسكر الدروع، مساء الجمعة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن غارات الجيش الليبي بمحيط طرابلس في اليومين الماضيين تسببت في وقوع كثير من القتلى والمصابين في صفوف قوات الوفاق.

وأشار المصدر الطبي إلى أن الجيش الليبي استهدف تمركزا لمليشيا ”البقرة“ التي يقودها بشير خلف الله، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصرها بينهم القيادي ”عبد الله ولد الشيخ “ الذي يعتبر الرجل الثاني في المليشيا ومساعدا لخلف الله.

ولم يكشف المصدر عن طبيعة الإصابة.

تجدر الإشارة إلى أن معارك طرابلس بين الجيش الليبي وقوات الوفاق شهدت تكثيفا للغارات الجوية من قبل الجيش الليبي طوال يومي الخميس والجمعة وسط تكتم من مليشيات الوفاق فيما يتعلق بخسائرها نتيجة هذه الغارات.