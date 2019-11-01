النهضة تطرح اسم الشاهد لتولي منصب وزير الخارجية

كشف تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أنّ حركة ”النهضة“ التي تتولّى قيادة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة طرحت اسم يوسف الشاهد لتولي منصب وزير للخارجية.

ونقل موقع ”حقائق أون لاين“ الإخباري عن مصادر وصفها بالمطلعة أن قيادة حركة النهضة تنوي اقتراح اسم يوسف الشاهد لمنصب وزارة الخارجية في التشكيلة الحكومية المقبلة، وأنّ نقاشات تُجرى خلال الفترة الحالية في صلب الحركة بشأن تكليف الشاهد بمنصب وزير الخارجية وسط اعتراض عدد من قياداتها.

وأضاف التقرير أنّ شخصيات من ”النهضة“ تقترح تنصيب وزير الخارجية الأسبق منجي الحامدي لهذا المنصب، مشيرًا إلى أنّ الحركة لم تفاتح ”الشاهد“ في الأمر بصفة رسمية إلى الآن وستقدم مقترحها لرئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره معنيًا بالتشاور بخصوص تعيين وزير الخارجية.

ولم تنفِ مصادر من داخل حركة ”النهضة“ لـ ”إرم نيوز“ نية الحركة تقليد الشاهد منصبًا وزاريًا في الحكومة المقبلة، لكنها اعتبرت أنّ الحديث عن اسم الحقيبة الوزارية يعد سابقًا لأوانه، في انتظار تقدّم المشاورات والانفتاح على أطراف سياسية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أنّ ”الشاهد“ لن يعترض -على الأرجح- على تولي هذا المنصب رغم أن حزبه سبق أن أعلن نيته البقاء في صف المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.