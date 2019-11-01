الداخلية المغربية تكشف تفاصيل جديدة حول ”أخطر خلية إرهابية“

كشف وزارة الداخلية في المغرب اليوم الجمعة، عن معطيات وصفتها بـ“الخطيرة“ تخص الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم ”داعش“، التي تم تفكيكها قبل أيام في مدن الدار البيضاء وشفشاون ووزان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، بأن ”تحريات الجهات المختصة قادت إلى مواد مشبوهة، حيث تبين بأنها عبارة عن مستحضرات كيماوية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة، وكذلك في تحضير سموم قاتلة ذات تأثيرات خطيرة على الإنسان والبيئة“.

وكشفت التحريات، بأن ”الأسلحة النارية التي تم حجزها لدى عناصر هذه الخلية، هي أسلحة في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، في حين خلصت نتائج التحقيق بأن باقي المواد الإلكترونية المحجوزة هي مكونات تستخدم كمصادر لتوليد الطاقة ولمضاعفة قوة الانفجار“.

وذكر بيان الداخلية، بأن ”تفكيك الخلية الإرهابية في منطقة طماريس (ضواحي الدار البيضاء) ووزان وشفشاون، مكّن من اعتقال 7 عناصر كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة، تستهدف بنى تحتية حساسة ومواقع حيوية“، في ضوء الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى ”ولاية داعش في المغرب الإسلامي“.