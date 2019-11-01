تونس توقف المهرب الشهير ”وشواشة“ سليل ”ملوك الصحراء“

كشف سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، أن الوحدات الأمنية قامت بتوقيف المهرب المعروف باسم ”وشواشة“ ومنعه من السفر.

وأكد في تصريح لـ ”إذاعة شمس“ المحلية، أن الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، تعهدت بالموضوع، وباشرت التحقيق مع المهرب الشهير، والذي تلاحقه تهم عديدة.

وينتمي المهرب ”وشواشة“ لعائلة معروفة بضلوعها في تهريب الأسلحة والمواد المخدّرة والسيارات المسروقة من وإلى ليبيا، وتلقب عائلته بـ“ملوك الصحراء“؛ نظرًا لقدرتهم على إيجاد مسالك صحراوية لا تخضع للرقابة الأمنية والعسكرية.

وفي عام 2017، قامت الوحدات الأمنية بتوقيف ”وشواشة“ و5 من أفراد عائلته؛ في إطار حملة أطلقها حينها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد وضرب أباطرة التهريب، إلا أنه سرعان ما أطلق سراحهم من قبل القضاء التونسي؛ وهو ما أثار جدلًا كبيرًا.