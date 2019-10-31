ما حقيقة هروب صاحب قناة ”الحوار التونسي“ سامي الفهري المتهم بالفساد؟

نفى مصدر من داخل قناة الحوار التونسي لـ“إرم نيوز“، ما تم تداوله حول هروب مالك قناة ”الحوار التونسي“ سامي الفهري وزوجته نحو إحدى الدول الأوروبية، للإفلات من الأحكام القضائية الصادرة ضدهما.

وقال المصدر، إن ”الفهري يباشر عمله بطريقة عادية في قناته الخاصة، والحديث عن هروبه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة“.

واتهم المصدر أطرافًا لم يسمّها، بـ“العمل على ترويج الإشاعات للضغط على العاملين في قناة الحوار التونسي المعروفة بهجومها المتواصل على حركة النهضة“، على حد قوله.

ومنعت السلطات التونسية سامي الفهري وزوجته، من السفر خارج البلاد، وذلك على خلفية تورطهما في شبهات فساد في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في شركة ”كاكتوس برود“ المصادرة.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، أكد لـ“إرم نيوز“، أن ”القضاء قرر منع 10 أشخاص من السفر خارج البلاد في قضية ”كاكتوس برود“، بينهم صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية للشركة“.