بعد تصريحات الرئيس.. كيف يرى الشارع التونسي ”التطبيع“ مع إسرائيل؟ (فيديو)‎

عاد موضوع التطبيع مع إسرائيل للظهور مجددًا في تونس، حيث تحول إلى نقاش شعبي خصوصًا بعد أن شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن التطبيع مع الصهيونية يعتبر ”خيانة عظمى“.

ولطالما أثار موضوع التطبيع مع إسرائيل الكثير من الجدل في الساحة السياسية والشعبية في تونس من ثورة يناير 2011، حيث فشلت الأحزاب التونسية في حسمه بشكل نهائي إما بتجريمه في نصّ دستوري واضح أو في صياغة قانون خاص به.

وساند عدد كبير من التونسيين موقف الرئيس الجديد، حيث اعتبروا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني أمر مرفوض ولا يمكن أن يقبلوه في تونس، متهمين الصهاينة بارتكاب جرائم حرب ضد الأطفال والنساء في فلسطين.

وأشار عدد من التونسيين في حديثهم مع ”إرم نيوز“، إلى أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يعني معاداتهم لليهود في تونس وحول العالم، مشيرين إلى احترامهم لليهود الذين يشكلون جزءًا مهمًا من تاريخ تونس وحضارتها.

في المقابل، اعتبر تونسيون آخرون أن التطبيع مع إسرائيل أمر حتمي ولا مفرّ منه، داعين إلى ضرورة إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها، حسب قولهم.

واعتبروا في حديثهم مع ”إرم نيوز“، أن حديث الطبقة السياسية حول تجريم التطبيع مع إسرائيل ومحاربتها مجرد كذب وافتراء، مشيرين إلى وجود معاملات مالية وتجارية بين شركات تونسية وشركات إسرائيلية تتمّ بطريقة سرّية.