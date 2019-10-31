الأمن التونسي يلاحق شابين ليبيين متهمين بقتل فتاة بعد تعذيبها

تكثف السلطات الأمنية في تونس، عمليات البحث عن شابين ليبيين متهمين بقتل فتاة، بعد تعذيبها وخنقها داخل أحد المنازل في محافظة سوسة الساحلية.

وحُصرت شبهة القتل في شابين ليبيين، هربا من المنزل قبل اكتشاف حادثة القتل، حيث جرى إغلاق مداخل مدينة سوسة، كيلا يتمكّنا من الهرب خارجها.

وكان المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة حلمي الميساوي، أكّد اكتشاف جُثّة الفتاة في أحد المنازل بمدينة سوسة، وهي من مواليد العام 1980، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة العامة حضر إلى مكان الجريمة لمعاينة الجثة.

وأكد الميساوي أن حادثة الوفاة تحوم حولها شكوك عديدة، فيما أمرت النيابة العامة، بفتح تحقيق في القضية للكشف عن ملابسات حادثة الوفاة.