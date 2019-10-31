مصادر ترجح قبول 7 مرشحين فقط لانتخابات الرئاسة في الجزائر

قررت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، إعلان قائمة المقبولين للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، يوم السبت المقبل، بعد فحص دقيق لملفات 23 راغبًا في خوض السباق الرئاسي المقرر في الـ 12 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورجحت مصادر جزائرية موثوقة أن تضم القائمة النهائية 7 مرشحين فقط، منهم اثنان يخوضان المنافسة الانتخابية لأكثر من مرة، هما رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس ”جبهة المستقبل“ عبد العزيز بلعيد، وكلاهما ترشح في انتخابات 2014 وخسر أمام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتوقعت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن يفلح عز الدين ميهوبي، آخر وزير للثقافة في عهد بوتفليقة، في المرور إلى السباق، ومعه وزير السياحة الأسبق ورئيس ”حركة البناء الوطني“ عبد القادر بن ڨرينة، بالإضافة إلى المدير السابق بوزارة الداخلية الخرشي النوي، مع إمكانية مرور المنتج التلفزيوني سليمان بخليلي.

ويراهن رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون على دخول المعركة الانتخابية، كمرشح مستقل، لكنه يتكئ على دعم قطاع واسع من أنصار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقًا، حسب مصادر من مديرية حملته الانتخابية.

وتغيب للمرة الأولى عن رئاسيات الجزائر مرشحة نسوية، بعدما شاركت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في الانتخابات السابقة، ومنذ توقيفها قبل أشهر بتهم تتعلق بالأمن القومي، غابت الوجوه النسائية عن الساحة السياسية.