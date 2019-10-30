الجزائر.. حبس قيادي إسلامي بتهمة ”إضعاف معنويات الجيش“

قضت محكمة جزائرية بحبس القيادي الإسلامي المعروف أحمد بن محمد، وهو زعيم حزب ”جبهة الجزائر المسلمة المعاصرة“، المنحل سنة 1996).

ووجهت محكمة ”الرويبة“ في العاصمة إلى ”بن محمد“ تهم ”إضعاف الروح المعنوية لعناصر الجيش الجزائري، وترويج منشورات تحريضية، والمساس بالوحدة الوطنية، وإهانة سلطة نظامية“.

ويعد بن محمد من قادة التيار الإسلامي في الجزائر، وسبق لحكومة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة أن قررت حلّ حزبه وحرمته من النشاط السياسي تحت أي مسمى حزبي.

ولم توضح هيئة محكمة ”الرويبة“ حقيقة التهم الموجهة لأحمد بن محمد، ولكن مصادر متطابقة رجحت أن يكون القيادي الإسلامي قد شكل تحالفًا سياسيًّا يناهض الانتخابات الرئاسية المقررة، ويطعن في توجهات المؤسسة العسكرية وطريقة تعاطيها مع مساعي حلحلة الأزمة السياسية.

وتتمسك المؤسسة العسكرية بإجراء انتخابات رئاسية عاجلة في 12 كانون الأول/ديسمبر، بوصفها ”الحل الأوحد للأزمة السياسية القائمة“، وترفض نداءات التأجيل، بل تعتبرها ”مخططًا لتعميق الأزمة وتعطيل مبادرات الحل“.