تونس.. قيس سعيد يعلن فريقه الرئاسي الجديد

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، عن أسماء فريق الديوان الرئاسي، بعد أسبوع من تسلمه مهامه رسميًا.

وبحسب موقع ”ليدرز“، فقد جرى تعيين الدبلوماسي طارق بالطيب مديرًا للديوان الرئاسي خلفًا لنبيل عجرود، والجنرال محمد الحامدي مستشارًا مكلفًا بالأمن القومي، خلفًا للأميرال كمال العكروت، ورشيدة النيفر مكلفة بالاتصال وهي عضو سابقة في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، خلفًا لفراس قفراش.

وشملت التعيينات أيضًا، طارق الحناشي مديرًا للبروتوكول خلفًا لمنذر مامي، ونادية عكاشة مكلفة بالشؤون القانونية خلفًا لخير الدين بن سلطانة.

والجنرال الحامدي أقيل بعد العملية الإرهابية بمنطقة ”هنشير التلة“ التي أسفرت عن مقتل 15 عسكريًا وكان وقتها أمير لواء، وجرى تقديم الإقالة في 23 تموز/ يوليو 2014 على أنها استقالة حفاظًا على وحدة الجيش الوطني.

أما مدير الديوان الرئاسي الجديد فهو سفير تونس في إيران، الذي ظهر قبل يومين مع الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني بقصر قرطاج، وقد أثار حضوره جدلًا واسعًا.