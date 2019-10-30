تونس.. قيس سعيد يعلن فريقه الرئاسي الجديد

تونس.. قيس سعيد يعلن فريقه الرئاسي الجديد
Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 in Tunis after his surprise election victory over champions of the political establishment. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

المصدر: تونس - إرم نيوز

 كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، عن أسماء فريق الديوان الرئاسي، بعد أسبوع من تسلمه مهامه رسميًا.

وبحسب موقع ”ليدرز“، فقد جرى تعيين الدبلوماسي طارق بالطيب مديرًا للديوان الرئاسي خلفًا لنبيل عجرود، والجنرال محمد الحامدي مستشارًا مكلفًا بالأمن القومي، خلفًا للأميرال كمال العكروت، ورشيدة النيفر مكلفة بالاتصال وهي عضو سابقة في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، خلفًا لفراس قفراش.

وشملت التعيينات أيضًا، طارق الحناشي مديرًا للبروتوكول خلفًا لمنذر مامي، ونادية عكاشة مكلفة بالشؤون القانونية خلفًا لخير الدين بن سلطانة.

والجنرال الحامدي أقيل بعد العملية الإرهابية بمنطقة ”هنشير التلة“ التي أسفرت عن مقتل 15 عسكريًا وكان وقتها أمير لواء، وجرى تقديم الإقالة في 23  تموز/ يوليو 2014 على أنها استقالة حفاظًا على وحدة الجيش الوطني.

أما مدير الديوان الرئاسي الجديد فهو سفير تونس في إيران، الذي ظهر قبل يومين مع الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني بقصر قرطاج، وقد أثار حضوره جدلًا واسعًا.

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