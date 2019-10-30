ضبط شبكة تخترق حسابات بنكيّة لشركات ليبية

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي الليبية، عن ضبط شبكة تقوم باختراق حسابات مالية لشركات ليبية.

وأعلنت الإدارة، في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أنّ أجهزة الأمن ألقت القبض لأول مرة على مجموعة من الشباب مختصين بتهكير حسابات مالية لشركات ليبية.

وأضاف البيان، أن المجموعة استولت في واحدة من العمليات على مبالغ مالية بأكثر من 172 ألف دينار (122.58 ألف دولار أمريكي)، بينما تجري أجهزة الأمن تحرياتها لكشف تفاصيل العملية.

ولم تقدم إدارة البحث الجنائي معلومات إضافية عن هويّة المجموعة أو الشركات التي طالها الاختراق، لكنها قالت إنها ستوفر مزيدًا من المعلومات في وقت لاحق.