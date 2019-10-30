حقيقة منع مسؤولين بارزين في تونس من السفر

نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، ما تمّ تداوله بخصوص إصدار قرار قضائي بمنع 6 كتاب دولة و80 محافظًا وعشرات المديرين العامين من السفر، لتورطهم في ملفات فساد.

وقال السليطي لـ ”إرم نيوز“ إن ”القضاء التونسي لم يصدر أي قرارات منع بالسفر ضد هؤلاء المسؤولين“، مبينًا أنه ”في حال اتخاذ قرارات قضائية بالمنع من السفر ضدّ أطراف متورطة بالفساد، فإنه سيقوم بإعلام الرأي العام فورًا“.

وأفاد السليطي بأن ”القضاء قرر منع 10 أشخاص من السفر خارج البلاد في قضية كاكتوس برود، بينهم صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية للشركة“.

يذكر أن بعض المواقع الإخبارية المحلية ذكرت أن القضاء قرر منع سفر كتاب دولة برتبة وزراء وأكثر من 80 محافظًا ومسؤولين محليين وعشرات المديرين العامين، تورطوا في شبهات فساد.