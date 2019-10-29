رصدت أنشطة تبشيرية.. الجزائر تغلق دور عبادة مسيحية غير مرخصة (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء إغلاق عدد من المنشآت استخدمها مسيحيون كدور عبادة بطريقة غير شرعية، فضلًا عن رصدها أنشطة تبشيرية.

ونشرت الوزارة مشاهد مصورة، تظهر عمليات إغلاق الكنائس غير المرخصة في محافظة تيزي وزو، شرق البلاد، مطلع الشهر الجاري.

هام -التجاوزات المسجلة بأماكن العبادة غير المرخصة التي تم اغلاقها ???? هام بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية السيد #صلاح_الدين_دحمون بخصوص غلق أماكن غير شرعية للعبادة. تنشر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية فيديو موثق، ينير الرأي العام عن طبيعة التجاوزات التي تم الوقوف عليها من طرف مصالح الدولة بهذه الأماكن غير المرخصة.شاهد تم النشر بواسطة ‏Ministère de l’Intérieur -Algérie وزارة الداخلية – الجزائر‏ في الثلاثاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

واحتوت المشاهد على ”شقق، فلل، مستودعات، مخازن، محال تجارية، اسطبلات وأماكن لتربية الدواجن، جرى استخدامها في أداء طقوس دينية بطريقة غير قانونية“.

وأوضحت أن المواقع المغلقة بقرار حكومي ”لا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، ولا ترقى لممارسة العبادة“، لافتة إلى أنها رصدت قيام أشخاص أجانب بتشييد ”مراكز لتكوين القساوسة بتمويل خارجي، بهدف استقطاب الشباب والدفع بهم نحو أنشطة تبشيرية“.

إلى ذلك، قال وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي، إنه بحث في اجتماع طارئ مع اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، انشغالات المعنيين بدور العبادة المسيحية.

ولم تصدر الوزارة أي بيان حول مخرجات الاجتماع الطارئ الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد جدلًا واسعًا حول الحريات الدينية، وسط اتهامات نشطاء ومنظمات دولية للحكومة الجزائرية بالاضطهاد للأقليات الدينية.

وتنفي الحكومة بأي تضييق على النشاط الديني لغير المسلمين، وفق تصريحات متواترة لوزراء الداخلية والخارجية والشؤون الدينية والإعلام.