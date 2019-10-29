منع مالك قناة ”الحوار“ التونسي سامي الفهري وزوجته من السفر

منعت السلطات التونسية صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وزوجته من السفر خارج البلاد، وفق ما أكّدت المحامية التونسية ليلى الحدّاد، الثلاثاء.

وأضافت المحامية الحدّاد، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، أن القطب القضائي والمالي الذي يُحقّق في جرائم الفساد وتبييض الأموال هو من أصدر القرار.

يذكر أن سامي الفهري خضع لتحقيقات متتالية منذ سنة 2011 على خلفية اتهامه في قضايا فساد .

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تداولوا مؤخرًا أنباءً تفيد باعتزام القطب القضائي والمالي إيقاف سامي الفهري، وهو ما نفاه محاميه عبدالعزيز الصيد، الذي أكد أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وكان الفهري قد كتب على حسابه بموقع ”إنستغرام“ أنه ربما يعود إلى أسوار السجن مجددًا، وذلك في معرض تعليقه على خبر إيقاف المرشح للرئاسة نبيل القروي منذ أشهر.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنه من غير المستبعد أن يتم إيقاف الفهري الذي مكث سابقًا عدة سنوات في السجن عقب ثورة 2011 على خلفية تهم بالفساد.