تونس.. إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من مهامهما

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي من مهامهما. كما قررت الحكومة التونسية أيضًا إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه. وتضمن قرار الحكومة التونسية تكليف وزير العدل الحالي كريم الجموسي بتولي مهام وزارة الدفاع…