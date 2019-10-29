بن صالح يدعو الجزائريين إلى ”اليقظة“ لإنقاذ الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مواطنيه إلى ضرورة ”اليقظة تجاه ما يهدد كيان الأمة ويزرع الشقاق“، مبرزًا أهمية التحلي بـ“الحكمة والتبصر في تخطي الأزمات“.

تصريحات ”بن صالح“ جاءت تزامنًا مع موجة الإضرابات التي تشهدها الجزائر في قطاعات التعليم والجامعات والقضاء، وسط دعوات بضرورة تدخله لدى وزراء الحكومة المؤقتة لحل مشكلات موصوفة بـ“العويصة“.

ووجه الرئيس المؤقت رسالة إلى مؤتمرين في فعالية ”الأسبوع الوطني الـ21 للقرآن الكريم“ بمحافظة سطيف شرقي البلاد، مناشدًا أئمة المساجد ورجال الدين لـ“لعب دور فعال“ في ”اليقظة البالغة تجاه كل ما يهدد كيان الأمة“.

وأعرب بن صالح عن ”مشاعر الاعتزاز بالشعب الذي هبّ للتغيير، وجعل السلم لغة التعبير في مشهد حضاري أبهر العالم“، مشيرًا إلى ”دعم الجيش“ لحراك الجزائريين المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وتستعد الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية تسدّ شاغر منصب الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وسط انقسام واضح حول مدى جدية وقدرة السلطات في تنظيم الموعد الرئاسي بـ“شفافية ونزاهة“، مثلما عبر عنه المسؤولون الحاليون.

ومع بدء العد التنازلي لانتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر، يطلق متظاهرون بشكل دوري تحذيرات من مغبة ”التلاعب بالصندوق الانتخابي“، فيما يطالب آخرون بإرجاء الاستحقاق الرئاسي إلى موعد آخر، لتهيئة المناخ السياسي اللازم.

وتتمسك الحكومة ومعها المؤسسة العسكرية، بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، لاعتبارات متعلقة بالوضع السائد داخليًّا وخارجيًّا، كما ترفض السلطات الجزائرية أي دعوات مناهضة لهذا الموعد الرئاسي.