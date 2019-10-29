”السيادة الوطنية“ تطيح بمديرة الإذاعة الرسمية في الجزائر

أقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، حسان رابحي، مديرة الإذاعة الرسمية نصيرة شريد، وعيّن بدلا منها الصحافي جلال سنحضري مديرًا عامًا جديدًا.

ولم توضح الوزارة دواعي الإقالة المفاجئة والتي جاءت بعد ساعات فقط، من إشراف المديرة المعزولة على احتفالات رسمية خاصة باسترجاع السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون عام 1962.

وأثارت المديرة الموقوفة جدلاً واسعًا بين الجزائريين، حين وجهت خطابًا باللغة الفرنسية، بشكل يتناقض كليًّا مع المناسبة التي تحدث فيها وزير الإعلام باسم الحكومة الجزائرية حول ”السيادة الوطنية والشعبية“ لبلاده، بعد سنوات من الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي.

وواجهت نصيرة شريد على مدار 6 أشهر من تعيينها، موجة استياء في الإذاعة بعد احتجاج صحافيين وفنيين، على ما يعتبرونه ”مضايقات“، بينما رفضت المعنية في مرات كثيرة استقبال ممثلين عن المحتجين أو التصريح لوسائل الإعلام، بشأن حالة الاحتقان التي تشهدها الإذاعة الرسمية.