احتفالات في ضواحي طرابلس تؤيد الجيش الليبي (صور)

عادت الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي سيطر عليها الجيش الليبي في ضواحي طرابلس، بعد أن تم طرد قوات الوفاق ومليشياتها منها.

ومن المناطق التي بدأت تسجل مظاهر الحياة فيها استقرارًا واضحًا، وعادت مؤسسات الدولة الشرطية والأمنية المختلفة للعمل فيها، منطقة النواحي الأربعة، التي شهدت مهرجانًا شعبيًا نظم بمناسبة عودة الأمن للمنطقة، ودعمًا لقوات الجيش الليبي.

ونشرت صفحة شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي صورًا لمهرجان شعبي للفروسية الليبية، وهي مهرجانات شعبية تنظم في مناسبات عديدة من قبل الأهالي.

وبحسب صفحة شعبة الإعلام الحربي، فإن المهرجان نظم بمدرسة الفروسية في منطقة قصر بن غشير في منطقة النواحي الأربعة، بحضور أهالي المنطقة ومشائخها وأعيانها، وكذلك القيادات الأمنية والعسكرية في المنطقة.