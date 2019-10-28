يعتقد أنه سوري الجنسية.. المغرب يبحث عن مشتبه به هارب من خلية داعش المفككة

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب عبدالحق الخيام، اليوم الإثنين، إن السلطات تبحث عن مشتبه به ثامن من الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها، يوم الجمعة الماضي، في عدد من مدن البلاد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في مدينة سلا، أن المشتبه به يُعتقد أنه يحمل الجنسية السورية.

وتمكنت السلطات الأمنية في المغرب، يوم الجمعة الماضي، من إجهاض مخطط استهداف، بعد تفكيك خلية مكونة من سبعة أفراد موالين لتنظيم داعش.

وتابع المسؤول المغربي أن الأمر يتعلق بمبعوث من تنظيم داعش التقى بأمير الخلية، الصيف الماضي، في مدن المحمدية والجديدة وبعدها بوزان في الشمال، وأكد له استعداد التنظيم لتزويد الخلية بالمعدات اللوجستية اللازمة للقيام بعمليات في المغرب، لا سيما بالدار البيضاء.

وكشف الخيام أن الأجهزة المختصة تعمل على إنجاز بورتريه للشخص الذي أصبح المطلوب الأول في المملكة، وأنها ستصل إليه قريبًا، حيث اتخذت إجراءات في جميع المناطق الحدودية.

وحسب الخيام، فإن هذه الخلية كانت بصدد إعداد قاعدة جبلية في شمال المملكة، حيث كانت تتطلع إلى الإعلان عن ما يسمى بـ ”ولاية المغرب الإسلامي“ الموالية لتنظيم داعش، مشيرًا إلى أن أعضاء الخلية كانوا قد قدموا بيعتهم إلى زعيم التنظيم الراحل أبي بكر البغدادي.

وسبق لزعيم الخلية أن حاول الالتحاق بـ ”دولة الخلافة في منطقة الساحل“ عام 2016، كما سبق وأن تواصل مع قيادات داخل هذا التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوه إلى تنفيذ عمليات داخل المملكة.