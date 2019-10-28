بعد كشف ”الفضيحة“.. الوفاق الليبية تأمر بالقبض على مهرب البشر ”بيدجا“‎

أصدرت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الإثنين، مذكرة قبض على مهرب البشر عبدالرحمن ميلاد، الذي شارك في اجتماعات باسم الحكومة الليبية مع مسؤولين إيطاليين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، مساء الإثنين، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، في مذكرة إلقاء القبض الصادرة عنها: إن عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ ”بيدجا“، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي بأنه مهرب بشر لا يرحم ويشتبه بأنه أغرق العشرات من المهاجرين، كان ”رجلًا مطلوبًا وتم إصدار مذكرة توقيف ضده“.

وكان ”بيدجا“ قد شارك في الاجتماعات باعتباره ممثلًا لخفر السواحل الليبي مع مسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية، في شهر أيار/مايو 2017 ، في كل من روما وصقلية، لمناقشة القيود المفروضة على تدفقات الهجرة من شمال إفريقيا، الأمر الذي تسبب في كيل الانتقادات لوزير الداخلية آنذاك ماركو مينيتي.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن توقيع اتفاقية تزود بها إيطاليا خفر السواحل الليبي بأربع سفن دورية، الأمر الذي مكن خفر السواحل الليبي من اعتراض قوارب المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث تقول وكالات الإغاثة إن اللاجئين تعرضوا للاعتداء والتعذيب.

وقال أحد المسؤولين الإيطاليين إن المهرب المعروف باسم ”بيدجا“ تم تقديمه في الاجتماع باعتباره ”قائد خفر السواحل الليبي“، ولم تكن إيطاليا على علم بمزاعم النشاط الإجرامي له في ذلك الوقت، وفق أحد المسؤولين.

ويأتي إصدار مذكرة التوقيف في أعقاب ظهور ”بيدجا“ في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الإيطالي ضمن برنامجه Propaganda Live، أكد فيها أنه حضر الاجتماعات كممثل لخفر السواحل.

وهذه ليست مذكرة الاعتقال الأولى التي تصدرها حكومة الوفاق ضد ”بيدجا“، ففي 2017 أصدر مكتب النائب العام مذكرة قبض بحقه و110 آخرين على خلفية قضايا تتعلق بتهريب الوقود وتجارة البشر، كما أدرجه مجلس الأمن الدولي وفرنسا على قائمة العقوبات الدولية.

ومنذ أطلق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمتشددين في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، يقاتل ”بيدجا“ الذي يعد أحد عناصر كتيبة الفاروق التي يقودها أبو عبيدة الزاوي في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.