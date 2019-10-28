سابقة في برلمان الجزائر.. رفض مذكرة لوزير العدل تطلب رفع الحصانة عن نائبين

عمّق نواب في البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين، متاعب وزير العدل بلقاسم زغماتي، بعد إجهاضه طلبين وجههما ”الرجل القوي“ في منظومة الحكم إلى الغرفة العليا للبرلمان، بشأن تجريد عضوين من امتياز الحصانة تحسّبًا لملاحقتهما أمام جهاز القضاء بتهم فساد جرى ارتكابها في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وفاجأ أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة استثنائية وسرية بتصويتهم بالرفض على طلبي وزير العدل، بشأن تجريد النائبين أحمد أوراغي وعلي طالبي من الحصانة، بعدما كان بلقاسم زغماتي ”شبه متأكد“ من حصوله على تزكية البرلمان للمذكرة المرسلة إليه قبل أسابيع.

وصوت النواب على قرار أوراغي بـ54 صوتًا لرفض رفع الحصانة، مع تساويها مع عدد أصوات القبول بـ“نعم“، وفي حالة التساوي لن يُرفع الامتياز، بينما صوّت النواب بــ94 ورقة ”لا“ لصالح إبقاء الحصانة، و13 ورقة ”نعم“ لرفعها عن السيناتور علي طالبي.

وبسبب امتياز ”الحصانة“، بقي البرلمان الجزائري محجًّا لرجال أعمال وملاّك مؤسسات اقتصادية وزعماء أحزاب سياسية، حتى يتهرّبوا من المتابعات القضائية ضدهم حال ارتكابهم جرائم أو تورطهم بقضايا فساد.

ولم يسبق لمجلس الأمة الجزائري أن حرّك لجنته للشؤون القانونية والحريات بسرعة كبيرة تُجاه تجريد ”سيناتورات“ من امتياز الحصانة البرلمانية، لغرض تمكين جهاز القضاء من التحقيق معهم في قضايا فساد وجرائم اقتصادية ومالية خطيرة.

وفي وقتٍ سابقٍ، دافع صالح ڨوجيل الرئيس المؤقت لمجلس الأمة (ينوب رئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح)، عن هذه المساعي التي ”تندرج ضمن تسهيل عمل جهاز القضاء، وتتوافق مع التوجه العام للدولة في محاربة الفساد دون أي عراقيل“، في إشارة إلى انتقادات لنواب بشأن إمكانية تعرض الغرفة التشريعية إلى ضغوط من السلطة.

ولكن أعضاء المجلس صدموا القائم بأعمال شؤون الغرفة التشريعية الثانية لبرلمان الجزائر، وقرروا صدّ الباب بوجه وزير العدل، ما قد يؤزم العلاقة بين الطرفين، في وقت يواجه فيه بلقاسم زغماتي موجة غضب من القضاة.

ويخوض المنتسبون إلى سلك القضاء إضرابًا عامًا لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على قرارات الوزير زغماتي، بوصفها ”تدخلًا سافرًا“ في عمل القضاء واستقلاليته، بحسب رئيس النقابة يسعد مبروك.

وقال ”مبروك“: إن النقابة الوطنية للقضاة سجلت نسبة استجابة للإضراب في اليوم الثاني قدرها 98 % بعد أن بلغت 96 % في اليوم الأول، متعهدًا باستمرار ”النضال“ إلى غاية وقف قرارات عضو الحكومة الحالية.

وتأتي احتجاجات منتسبي النقابة الوطنية للقضاة رفضًا لحركة التحويلات التي مست ثلاثة آلاف قاضٍ، بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء والذي يرأسه رئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح وينوبه وزيره للعدل بلقاسم زغماتي.

ودافع زغماتي عن قراراته، واعتبرها ”تجسيدًا لمسعى التغيير الذي يطالب به الجزائريون، منذ حراك 22 فبراير/شباط الماضي، وبما يستجيب مع توجهات الدولة في حمايتها للحقوق والواجبات، وفي سعيها لتركيز قضاء مستقل وقادر على مواجهة التحديات“.

ويوصف زغماتي بـ“الرجل القوي“ في الدولة، بعد سلسلة من القرارات ”الثورية“ بحسب وصف نشطاء ومراقبين، ولا سيما فيما تعلق بفتح ملفات فساد كبرى، كانت توصف إلى وقت قريب بأنها من التابوهات.