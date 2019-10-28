”الأعلى للدولة“ يطرح مبادرة لحل الأزمة الليبية.. وخبراء: ”تضليل للرأي العام“

اعتبرت أوساط سياسية ليبية، أنّ المبادرة التي أطلقها رئيس ما يُسمى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تأتي للتضليل وإلهاء الرأي العام ومحاولة لكسب الوقت ولفت الأنظار عن الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي في الميدان.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الإثنين، مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية، قال إنها ”شخصية وليست صادرة عن المجلس“.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي، إن ”المبادرة تهدف للمساعدة في تعزيز جهود السلام بما في ذلك مؤتمر برلين، وإنها تقوم على 5 محاور، الدستوري والسياسي والأمني وأولويات الحكومة وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي“.

وأوضح المشري أن“ المسار الأمني يقوم على الوقف الفوري لإطلاق النار كما يتضمن انسحاب قوات ترهونة إلى ما قبل 4 أبريل، والتزام قوات الوفاق بعدم دخول ترهونة، وأن المسار الأمني يتضمن حظر الطيران الحربي في ليبيا ودمج المقاتلين وتوحيد المؤسسات الأمنية“.

وتعليقًا على المبادرة، اعتبر خبراء في الشأن الليبي أنها جاءت متأخرة جدًا، بعد أشهر طويلة من بدء القتال وتدخل قوات وأطراف إقليمية في الصراع العسكري حوّلت وجهته وأهدافه وكشفت عن نوايا وتوجهات القوات الموالية لحكومة الوفاق، التي استفادت من دعم تركي واضح لتغيير وجهة العملية العسكرية ونتائجها.

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى العابدي لـ“إرم نيوز“، إنّ ”هذه المبادرة تهدف إلى تعويم الصراع العسكري الدائر في ليبيا منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي ومحاولة تضليل الرأي العام والزعم بأنّ المجلس الأعلى للدولة بصدد البحث عن مخرج للأزمة وبأنّه مهتم لمآلات الصراع وتداعياته على المشهد السياسي والمناخ الاجتماعي، وهو ما لا ينطلي على أي متابع للوضع في ليبيا“.

وأضاف العابدي أنّ ”المجلس الأعلى للدولة ضالع في تسليح الميليشيات وفي إبرام صفقات عسكرية مع تركيا لتسليح الميليشيات المقاتلة، وأنّ من كان جزءًا من تأزيم الوضع لا يمكن أن يكون طرفًا للحل أو مبادرًا بطرح حلول“.

أما المحلل السياسي مختار اليزيدي، فقد رأى أن ”هذه المبادرة تهدف للتغطية على الخسائر التي تتكبدها الميليشيات المسلحة والتقدّم الذي يحققه الجيش الوطني الليبي على الميدان، والاستقواء بالجانب التركي والاستفادة من المساعدات العسكرية التركية بهدف قلب موازين وهو ما لم يحصل“.

وقال اليزيدي لـ“إرم نيوز“، إنّ ”الوضع في ليبيا بعد نحو سبعة أشهر من القتال يستوجب طرح مبادرة سياسية جدية من أطراف سياسية غير ضالعة في تسليح الميليشيات وفي تأجيج الوضع الميداني والزيادة من حالة الاحتقان بشكل أثّر على الوضع العام في البلاد وأجّل حسم الصراع العسكري“.