رئيس المجلس الأعلى للدولة يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

أطلق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، اليوم الاثنين، مبادرة من المجلس لحل الأزمة الليبية.

وقال المشري في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الليبية طرابلس، إن مبادرته تقوم على خمسة محاور هي: المحور الدستوري، والمسار السياسي، والمسار الأمني، وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي“.

وبشأن المسار الأمني قال إنه ”يتضمن انسحاب قوات ترهونة إلى ما قبل الـ4 من أبريل/ نيسان، والتزام قوات حكومة الوفاق بعدم دخول ترهونة“.

وبين أن المسار الأمني يقوم على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتراجع قوات القيادة العامة إلى حيث جاءوا، مشيرًا إلى أنه يشمل -أيضًا- حظر الطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وذكر أن من بين بنود المحور الأمني، إعطاء الضمانات اللازمة لقوات حكومة الوفاق بعدم الدخول لمدينة ترهونة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة.

كما دعت المبادرة إلى دعم قوة مكافحة الإرهاب الموجودة حاليًّا وتوسيعها.

ولم يصدر حتى الآن أيُّ رد فعل من الجيش الوطني الليبي والبرلمان على مبادرة المشري.