المغرب .. اعتقال رئيس ”مناهضة التطبيع“ بعد احتجاجه على مشاركة إسرائيل في معرض تمور

اعتقلت الأجهزة الأمنية في المغرب، رئيس مرصد مناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، على خلفية عراك وقع داخل معرض للتمور بسبب مشاركة شركة إسرائيلية فيه.

وقال موقع ”اليوم 24“ المغربي، إنّ ”ويحمان لا يزال قيد الاعتقال بتهمة الاعتداء على ممثل السلطة، منذ إلقاء القبض عليه بعد خروجه من المستشفى يوم السبت الماضي، حيث تلقى العلاج مِن إصابة في إصبعه“، مشيرة إلى أنّه ”سيتم تقديمه اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة بمدينة برشيد للتحقيق معه“.

وكان المرصد أعلن أنّ رئيسه، ”تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على تواجد شركة صهيونية“ في معرض التمور بمدينة ”أرفود“ جنوب المغرب.

ويتعلق الأمر بشركة ”NETAFIM“، التي تقول بعض المصادر إنّ لها ارتباطًا مباشرًا بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة الاشتباك بين أعضاء الجمعية وممثلي السلطة، بحضور رجال الدرك، إلا أنه غير واضح ولا يبين تفاصيل الخلاف الذي دار بين الطرفين.