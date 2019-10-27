ليبيا.. اقتتال بصفوف مليشيا الككلي يسفر عن مقتل قيادي ميداني

أكد مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس، الأحد، أن اقتتالًا نادرًا نشب بين صفوف مليشيا ”الدعم “ المعروفة باسم مليشيا غنيوة الككلي، أسفر عن تصفية القائد الميداني حميد المضغوط.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن الصراع نشب بعد خلاف حول توزيع الأسلحة وأيضًا العناصر المسلحة بحسب التمركزات التي تنتشر في بعض المحاور القريبة من وسط العاصمة.

وفي سياق متصل كشف المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي أن عددًا من المتطوعين الجدد الذين انضموا للمليشيات مؤخرًا هربوا من جبهات القتال.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن العناصر الجديدة، تطوعت لتنفيذ مهام ”شرطية“ إلا أنها رفضت تنفيذ الأوامر الصادرة من غنيوة الككلي، بعد أن أوكلت إليها مهام قتالية.

وأشار المركز بأن الككلي وضع قائمة بأسماء المتطوعين الهاربين للقبض عليهم.