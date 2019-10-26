زعيم حزب جزائري يودع ملف ترشحه للرئاسة باستمارات فارغة

فاجأ رئيس حزب جزائري، اليوم السبت، سلطة الانتخابات بإيداعه ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، باستمارات فارغة ولا تضمّ العدد المطلوب قانونًا من اكتتابات الترشح.

وقال مصدر من السلطة العليا المستقلة للانتخابات، إن ”علي زغدود، رئيس حزب التجمع الوطني الجزائري، أودع حقيقة ملفًا لا يحتوي على الوثائق المطلوبة، وبينها استمارات الترشح الموقعة من مواطنين“.

وتوقع المصدر الذي طلب حجب هويته لـ“إرم نيوز“، أن ”يرفض طلب الترشح الذي تقدم به علي زغدود، بشكل آليّ، لكنه كان من الضروري أن يُقبل الملف بمجرد إيداعه في مقر سلطة الانتخابات“.

وعلي زغدود من كبار الساسة الجزائريين الذين لا يظهرون سوى في مناسبات الترشح لانتخابات الرئاسة أو البرلمان، مع أنه لم يتمكن خلال كل الانتخابات الماضية من تحقيق أية نتيجة إيجابية.

وكثيرًا ما يحوله نشطاء إلى مادة للسخرية؛ لأنه يظهر في تصريحاته التلفزيونية ”غير عارف بمستجدات الوضع في البلاد“، بحسب الصحفي رفيق موهوب، الذي شدد على أن الانتخابات الرئاسية القادمة ”لن تكون أفضل من سابقاتها من حيث نوعية المرشحين“.

وتوقع موهوب، أن تشهد الرئاسيات المقبلة عزوفًا من لدن الشباب؛ لأن كثيرًا منهم عبر عن عدم ثقته في الإجراءات الحكومية المتخذة، ولا حتى في الراغبين بالترشح لسد شاغر منصب عبدالعزيز بوتفليقة، المستقيل في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وأكد موهوب في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن انتخابات ديسمبر المقبل ”لن يُنتظر منها مفاجآت، وأن المعركة ستكون بين ثلاثي شغل مناصب سامية في عهد بوتفليقة، وهم: علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق“.