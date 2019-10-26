عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء المعزول في عهد بوتفليقة يترشح لرئاسة الجزائر‎

قدم رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، المقررة في 12 ديسمبر/كانون المقبل، للسلطة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي تصريحات صحفية، دعا تبون ”للتهدئة والحوار واللحمة بين الجزائريين، مهما كانت أطيافهم ومشاربهم“، معلنًا قدرته على إقناع الناخبين بالتصويت على برنامجه.

واعتبر تبون أنه ”لا يوجد حل لخروج الجزائر من أزمتها، غير إجراء رئاسيات شفافة ونزيهة“، مغازلًا: ”الحراك الشعبي الذي كان مباركًا، وكان نعمة تعيد السلطة للشعب بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور“، بحسب قوله.

ويقدم عبدالمجيد تبون (73 عامًا) نفسه، على أنه ”ضحية تحالف رجال الأعمال مع شخصيات تقلدت وظائف سامية في الدولة“، حين تقرر عزله في 15 أغسطس/آب 2017، بعد 80 يومًا فقط من تعيينه رئيسًا للحكومة.

ويعد ”تبون“ رابع شخصية تعلن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بعد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.

وتنقضي فترة تقديم طلبات الترشح رسميًا، ليل السبت/الأحد، لتشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في ”دراسة ملفات الراغبين في الترشح، في ظرف 7 أيام؛ للتدقيق في صحة الوثائق المودعة، لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض“.