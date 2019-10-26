صحيفة مغربية: حكومة العثماني وصلت لمستوى غير مسبوق من التطبيع مع إسرائيل

رغم أن الحكومة المغربية والتي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، تنفي وجود علاقات رسمية بينها وبين إسرائيل، إلا أن تقارير إعلامية رصدت تنامي هذه العلاقات إلى مستوى غير مسبوق.

وأفادت صحيفة ”العلم“ المغربية في عددها ليوم السبت، أن حكومة سعد الدين العثماني وصلت مستوى غير مسبوق من التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ وصولها إلى السلطة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد تسجيل ارتفاع حجم المبادلات التجارية مع سلطات الكيان الصهيوني، وبعد قضية إنشاء نصب تذكاري لـ“الهولوكوست“، ضواحي مدينة مراكش، قررت شركة FLing Carbet الإسرائيلية استئناف برنامجها السياحي في المغرب، وذلك بهد أن أوقفتها السلطات المغربية قبل 20 عاماً.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الشركة ”الصهيونية“ أعلنت عن فتح خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب والدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة، في رحلات مباشرة تستغرق سبع ساعات من الطيران على الأقل.

وأكدت ”العلم“ أن موعد أول هذه الخطوط سيكون في أول مايو المقبل بمعدل خمس رحلات جوية كل شهر.

ومن حين لآخر، يوجه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) اتهامات إلى الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والسماح لمؤسسات إسرائيلية باختراق المغرب بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

في المقابل تنفي الحكومة المغربية عبر قنواتها الرسمية وجود علاقات رسمية بينها وبين إسرائيل.

ومنذ عام 2000، أغلق المغرب ”مكتب الاتصال“ مع إسرائيل، ويرصد النشطاء المغاربة المناهضون للتطبيع مع إسرائيل ما يعتبرونه ”اختراقات تطبيعية“ لمؤسسات ثقافية واقتصادية غير رسمية في المملكة.