الأمن المغربي يكشف خلية لداعش بالدار البيضاء (فيديو)

ألقت السلطات الأمنية في المغرب، صباح اليوم الجمعة، القبض على 9 أشخاص، ضمن خلية يعتقد أنها من تنظيم داعش، وصفت بـ“الخطيرة جدًا“.

وتمت الاعتقالات بمناطق تاماريس ودار بوعزة ودوار كاريا بالدار البيضاء، وحي لالا الزوهرة بمدينة شفشاون، وكذلك بمدينة وزان شمال المغرب.

وعثر عناصر الأمن المغربي داخل فيلا على أسلحة نارية ومعدات تستخدم في صناعة المتفجرات، وعثروا أيضًا على أعلام لتنظيم ”داعش“، المتشدد.

وحجزت عناصر الأمن الأسلحة والمعدات، كما سيتم التحقيق مع المشتبه بهم تحت إشراف النيابة العامة، إلى حين تقديمهم للمحاكمة.

وتجري السلطات المغربية حملة أمنية غير مسبوقة في مختلف ربوع المملكة منذ أسبوعين، وقد أسفرت عن اعتقال اكثر من 8000 مشتبه به في مدينة الدار البيضاء وضواحيها فقط.