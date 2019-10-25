من قيادة المعارضة إلى ”الهامش“.. اليسار التونسي مهدد بالاندثار

تراجع اليسار التونسي، خطوة أخرى إلى الوراء، بعد إعلان حزب التيار الشعبي انسحابه من ائتلاف الجبهة الشعبية، في الوقت الذي كان من المفترض البحث عن حلول لإعادة توحيده، خصوصًا بعد النتائج الهزيلة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأعلن حزب التيار الشعبي، أمس الخميس، انسحابه من ائتلاف الجبهة الذي يضم أحزاب العمّال والوطنيين الديمقراطيين وحزب الطليعة ورابطة العمال اليسارية، وفك الارتباط معها بشكل رسمي.

ونقلت وكالة ”تونس أفريقيا“ للأنباء، عن عضو اللجنة المركزية للتيار الشعبي هندة الكامل، قولها إن ”الانسحاب جاء بسبب المشاكل التي رافقت عمل الجبهة الشعبية سابقًا في البرلمان، ونتائج الانتخابات التي لم يحصل فيها الحزب على أي مقعد“.

وتشير القيادية في التيار الشعبي إلى النتائج الكارثية التي حققتها الجبهة الشعبية، أكبر ائتلاف لليسار التونسي، في الانتخابات الأخيرة، وحتى المقعد الوحيد الذي حصل عليه حزب الجبهة الشعبية، جاء بعد إعلان انفصال هذا الحزب الذي تأسس حديثًا عن ائتلاف الجبهة.

ومثلت مغادرة التيار الشعبي لائتلاف الجبهة الشعبية، خطوة جديدة إلى الوراء، كرست التشرذم الذي تعيشه العائلة اليسارية في تونس، وفق مراقبين.

وأعادت مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلى سطح الأحداث موقع اليسار من الخارطة السياسية لما بعد الانتخابات البرلمانية، حيث مثّل التيار في تونس تاريخيًا قاطرة لقيادة المعارضة، غير أن الانتخابات الأخيرة شهدت سقوطًا مدويًا وضعته خارج اللعبة.

وفي الوقت الذي تسعى حركة النهضة الحائزة على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، إلى تحقيق أوسع إجماع ممكن على حكومتها المرتقبة، يبدو اليسار شبه غائب عن المشهد، فلا حصل على مقاعد تخوّله المشاركة في الحكم أو حتى الانضمام في صف المعارضة.

وقالت مصادر من داخل الجبهة الشعبية، إنّ الجبهة تستعد لعقد ندوتها الوطنية، وسيكون محور تقييم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أبرز النقاط التي ستتم دراستها، مضيفة أن هناك دعوات واسعة داخل الجبهة إلى ضرورة إجراء مراجعة جذرية لأدائها السياسي وبحث أسباب هذا التراجع الحاد الذي سجلته في الانتخابات الأخيرة، بعد أن كانت تشغل المرتبة الرابعة من حيث ترتيب الكتل البرلمانية في البرلمان السابق بـ 15 مقعدًا أهلتها للعب دور قيادي للمعارضة.

واعتبر المحلل السياسي شكري بن عيسى، أن حصول الجبهة على مقعد وحيد في البرلمان الجديد يعد ”أكبر الهزات في الانتخابات التشريعية“، مشيرًا إلى أن الأكثر خطورة هو ”أنها تدخل في انشقاق رهيب، تفقد بعده أو تكاد ما راكمته طيلة عقود من مشروعية ومصداقية، ما يطرح تساؤلات حول استمرار اليسار في تونس فكريًا وسياسيًا وميدانيًا“.

وقال بن عيسى إن ”اليسار في تونس يدخل في أزمة عميقة، وخسر حتى مقولاته الثورية والسيادية لصالح تعبيرات سياسية أخرى، على غرار قيس سعيد الذي فاز بالرئاسة بمقولات الثورة والإرادة الشعبية والمجالس المحلية والعدالة الاجتماعية، وائتلاف الكرامة لسيف الدين مخلوف الذي يرفع مقولات الثورة والسيادة على الثروات برغم تصنيفه اليميني، وكذلك بعض التعبيرات (الاجتماعية) مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب“.

وفي تفسيره لهذا الانهيار، أوضح بن عيسى أن الأسباب تعود إلى ”فتور الرأسمال الرمزي الذي تحقق بعد اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد العام 2013، وأيضًا بعد الاجترار الكبير لنفس المقولات والمفاهيم والمقاربات، التي لم تحقق نتائج فعلية في تغيير الواقع بالرغم من الفشل الحكومي العميق“.

كما رأى المحلل السياسي ياسين القابسي أن ”اليسار خسر مكانته نتيجة الأنانية التي طبعت أداء قياداته“، مشيرًا في ذلك إلى تجربة الجبهة الشعبية التي كان من الممكن أن تمثل نواة لتوحيد القوى اليسارية وإعادة مجد اليسار.

وأِشار إلى أن ”الجبهة بحد ذاتها باتت منقسمة إلى كيانات صغيرة، حتى خسرت المعركة الانتخابية، وبات الأمر يحتاج إلى جهد مضن لإعادة بناء مقولات اليسار، وإعادة التموضع في الساحة السياسية استعدادًا للمواعيد الانتخابية القادمة“.