وفاة مدير قناة ”الشروق“ الجزائرية علي فضيل 

توفَّى الإعلامي علي فضيل، المدير العام لقناة ”الشروق“ الجزائرية، بعد وعكة صحية أصابته منذ أيام، بفرنسا وأخضعته للعناية الطبية المركزة.

وأعلنت قناة ”الشروق“ في بيان، اليوم الخميس، عن وفاة مديرها العام.

وشكّل علي فضيل علامة فارقة في الإعلام الجزائري، بعد إطلاقه صحيفة يومية واسعة الانتشار وشبكة مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية، أثارت الجدل على مدار أعوام.

وفي الـ 28 من آذار/مارس الماضي، أعلنت قناة الشروق الجزائرية، عن اعتقال مديرها العام علي فضيل، بعد إدلائه بتصريحات اتهم فيها ”قوى غير دستورية“، بإدارة شؤون الدولة في غياب رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان يواجه حينها متاعب صحية.

ولم تحدد القناة وقتها الجهة الأمنية التي اعتقلت فضيل، لكنها أشارت إلى أن ذلك ”جاء على خلفية تصريحاته باختطاف ختم رئيس الجمهورية، من طرف قوى غير دستورية“، متهمًا علنًا شقيقه السعيد بوتفليقة بـ”التمكين لشبكات رجال أعمال وسياسيين مشبوهين“.