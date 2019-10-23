تدهور الوضع الصحي للمعارض الجزائري الموقوف لخضر بورقعة

طالبت عائلة المعارض الجزائري لخضر بورقعة، مساء اليوم الأربعاء، بالإفراج عن المعارض البارز الذي يعاني من ”الإهمال والاستغلال والإهانة“.

وقالت العائلة، في بيان، إن صحة بورقعة بدأت تتدهور، خاصة مع تقادم سنه البالغة 86 عامًا.

وغداة 24 ساعة عن مثول بورقعة أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، وامتناعه عن الردّ على أي أسئلة، قالت عائلته: ”الكل يعلم مواقف الرجل التي لم يخفها يومًا، وكذلك الظروف الخاصة المتميزة التي عاشها في شبابه، وأثناء الثورة التحريرية القاسية، إضافة إلى المدة الطويلة التي أمضاها في السجون حتى الاستقلال“.

وجدّد علي هاني بورقعة نجل المعارض الموقوف، المطالبة بإطلاق سراح والده مراعاةً لوضعه الصحي، بعدما اعتقل في أعقاب ”تصريحات مثيرة“ أطلقها بورقعة، حين وصف جيش بلاده بـ“الميليشيات“، وهو ما أثار دهشة الرأي العام.

وعُرف ”لخضر بورقعة“ بمعارضته الشرسة للنظام منذ عقود، وكثف مؤخرًا انتقاداته لقيادة الجيش، كما اتهم المؤسسة العسكرية بما أسماه ”طهي“ الرئيس القادم.