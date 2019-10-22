الجيش الليبي يقترب من وسط طرابلس

تقدمت وحدات من القوات البرية في الجيش الليبي، الثلاثاء، في عدة محاور مقتربة من وسط العاصمة طرابلس، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن قوات الجيش تقدمت إلى محور ”سيمافرو صلاح الدين“، المتاخم لوسط العاصمة، تحت غطاء جوي من طيران الجيش الليبي.

وأضاف المصدر التابع لعمليات المنطقة الغربية، أن وحدات الجيش وصلت أيضًا إلى نقطة ”محطة وقود البوعيشي“، ما بعد محور الخلاطات، وتعتبر أقرب تواجد لقوات الجيش من قلب العاصمة وميدان الشهداء.

وبهذا التقدم أصبحت أحياء بوسليم والأكواخ، أهم أحياء مركز العاصمة، لا تبعد أكثر من كيلو متر عن قوات الجيش.

وكان الناطق باسم القيادة العامة قد أكد في بيان أن مقاتلات سلاح الجو شنت ضربات جوية على أهداف عسكرية بقاعدة معيتيقة الجوية ومشروع الموز بمنطقة السبعة، ودمرت عددًا من الآليات ومدفعَي هاوتزر قصفت بهما الميليشيات عدة أحياء من بينها حي صلاح الدين.