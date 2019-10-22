الجزائر .. مسيرة طلابية جديدة ترفع 4 شعارات (فيديو وصور) 

نظم آلاف الطلاب في الجزائر تظاهرات اليوم الثلاثاء، رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، ومشاريع قوانين المحروقات والموازنة، فضلًا عن معارضتهم مجددًا استمرار حكومة نور الدين بدوي، ودعم حقوق موقوفي العلم الأمازيغي، والمعارضين البارزين لخضر بورقعة وسمير بلعربي.

وفي مسيرات حاشدة جابت عدة محافظات، وبدت بطابع خاص في العاصمة الجزائر، حيث شهدت تضييقًا أجبر الطلّاب ومعهم الأساتذة والنقابيون والمتقاعدون، على اختزال مسار المظاهرات على المحور الرابط بين ساحتي الشهداء والأمير عبد القادر بقلب العاصمة.

مظاهرة حاشدة في الجزائر تحت المطر رفضًا لانتخابات الرئاسة مظاهرة حاشدة في الجزائر تحت المطر رفضًا لانتخابات الرئاسة#إرم_نيوز #Hirak #algérie تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

وحاول بعض المحتجين التوجه صوب محكمة سيدي أمحمد، لكن عناصر الشرطة منعتهم.

وردد المتظاهرون هتافات ”صامدون صامدون.. لن نتراجع حتى ترحلون“، و“لن نسمح باغتيال الحراك الشعبي“، و“لن يكون هناك اقتراع“، و“لن نسمح ببيع البلد“.

وأبرز المتظاهرون تضامنهم التام مع موقوفي الراية الأمازيغية، ورفضهم التحقيق مع لخضر بورقعة، وجددوا رفضهم لحكومة نورالدين بدوي، ورفض إجراء انتخابات رئاسة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وصرخ عماد الطالب في كلية الطب: ”نحتفل اليوم بصمودنا لثمانية أشهر، ونحن على استعداد للاستمرار 8 أشهر إضافية حتى الرحيل التام لرموز النظام، وإسقاط جميع خطط السلطة“.

في غضون ذلك، انتهت جولة جديدة من التحقيقات مع المعارض لخضر بورقعة الذي رفض الردّ على أسئلة قاضي محكمة بئر مراد رايس في ضواحي العاصمة الجزائر، ونقل المحامي عبد الغني بادي على لسان بورقعة قوله للقاضي: ”لست أعترف بك وبالقضاء الذي تمثّله“.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اعتقاله، لم يكن بورقعة عرضة لأي إجراء قضائي، حيث اكتفى قاضي التحقيق بتسجيل رفضه الردّ على الأسئلة، دون الإشارة إلى موعد محدد لمحاكمته عن تهمة ”إضعاف معنويات الجيش“.