الحبس سنتان لشاب مغربي اعترض موكب الملك محمد السادس (فيديو)

أدانت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، شابًا اعترض موكب ملك المغرب محمد السادس، وحكمت عليه بسنتين سجنًا نافذًا، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وحاول الشاب اعتراض الموكب الملكي الذي كان عائدًا إلى القصر في الرباط، بعد انتهاء الملك محمد السادس من خطابه الموجّه إلى نواب الأمة، بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي ألقاه قبل أيام.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يُظهر شابًا يحاول الوصول إلى سيارة العاهل المغربي، إلا أن الحرس المرافق للملك حال دون ذلك، إذ تم القبض عليه في الحال، دون أن تؤثر الواقعة على سير الموكب.

وخلال هذه العملية، سقط حارس شخصي للملك من سيارة كانت تسير بسرعة خلال الموكب، وهو ما عرضه لإصابات.

وحذرت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق، من ”خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية؛ من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات الخاصة“، التي يسعى إليها مقتحمو المواكب الملكية.