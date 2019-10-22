وزير العدل الجزائري: لا تراجع عن ”انتخابات ديسمبر“ باعتبارها طوق النجاة للبلاد 

قال وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، إن ”انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، تشكل طوق نجاة للبلاد في هذه المرحلة“، محذرا من أن حكومته لن تتسامح مع ”أي مساعٍ لعرقلة المسار الانتخابي“.

جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر مشترك عقده، اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل التيجاني هدام، وشدد فيها على أنه ”لا تراجع عن الانتخابات التي نعتبرها المنفذ لحل الأزمة السياسية“.

وهدد الرجل القوي في منظومة الحكم، بأن ”تطال العقوبات الرادعة كل المتورطين في الفساد والنهب وعرقلة الانتخابات الرئاسية“، مشيرًا إلى أن ”أيادي قذرة ملطخة بالمال الفاسد من مصلحتها أن يدوم الوضع الحالي“.

وفي كلام الوزير تلميح إلى ”دور مشبوه“ لرجال أعمال وسياسيين محسوبين على منظومة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وهو خطاب يتناغم مع تهديدات قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

واستعجل عضو الحكومة الجزائرية تنظيم الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي ”يطيح بمخططات المتربصين“، وقال إنه ”وجب على الجزائريين أن يجعلوا هذا الموعد التاريخي لرسم طريق المستقبل بما يفتح أبواب الفرج في زمن المحنة“.