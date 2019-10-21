حبس مدير أمن الجيش الجزائري الأسبق الجنرال جبار مهنا

قرر قاضي التّحقيق لدى المحكمة العسكرية الجزائرية، اليوم الإثنين، حبس مدير الأمن العسكري السابق الجنرال البارز جبار مهنا، لمتابعته بتهمٍ خطيرة جرى ارتكابها خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
واكتفى التلفزيون الجزائري الرسمي بالإعلان عن الخبر في تقرير مقتضب، أكد فيه أن الجنرال المتقاعد جبار مهنا يواجه تهمًا خطيرة أبرزها: ”الكسب غير المشروع، والتّعسف في استعمال السلطة، وسوء استغلال المنصب العسكري السامي“.
وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أن الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة أقال جبار مهنا؛ لاعتباره من أذرع قائد الاستخبارات العسكرية الأسبق الجنرال توفيق، وقد لعب وقتها دورًا بارزًا في صراع الأجنحة بين مؤسستي الرئاسة والاستخبارات.