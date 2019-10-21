الجيش الليبي يسقط طائرة استطلاع تابعة لميليشيات ”الوفاق“

أسقطت دفاعات الجيش الليبي، يوم الإثنين، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في محور الطويشة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“، إن ”الوحدات العسكرية تسيطر سيطرة تامة على محور الطويشة، بعد معارك عنيفة دارت، اليوم، مع ميليشيات حكومة الوفاق، تمكنت خلالها من طردها بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات“.

وذكر أن ”قوات الجيش الوطني تقاتل حاليًا في تخوم العاصمة طرابلس، وتمكنت من صد هجمات معاكسة فاشلة ويائسة نفذتها الميليشيات، في محاولة منها لإعادة السيطرة على مواقع خسرتها جنوبي العاصمة“.

وشهدت محاور القتال في عين زارة والخلة وشارع الخلاطات والأربع شوارع السويحلي ومحور اليرموك، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين وحدات الجيش وميليشيات حكومة الوفاق.