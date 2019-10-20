الجيش الليبي يسيطر على طريق الساعدية الاستراتيجي

سيطرت قوات الجيش الليبي، يوم الأحد، على طريق الساعدية الاستراتيجي، الرابط بين طرابلس ومنطقة العزيزية التي سيطر عليها الجيش أمس السبت.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“، إن ”‏قوات تابعة للجيش الليبي سيطرت بشكل تام، عصر الأحد، على طريق الساعدية الرابط بين طرابلس والعزيزية، ما يجعل الجيش يتحكم في المنطقة الرابطة بين طرابلس والعزيزية“.

وأضاف المصدر أن ”معارك عنيفة تدور في أكثر من محور في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وسط قصف جوي لطيران الجيش الليبي استهدف عدة مواقع للمليشيات“.

وأشار إلى أن ”اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش وقوات الوفاق، مساء اليوم الأحد، بمحور التوغار، ومحور الرملة، ومحور الطويشة“.

وأوضح أن ”المحاور الثلاث تشهد عمليات عسكرية وقصفًا مدفعيًا من قبل قوات الجيش“، مشيرًا إلى أن ”عدة وحدات من الجيش الليبي تشكل قوسًا ناريًا على منطقة السواني“.

وأضاف أن الجيش الليبي ”استهدف أيضًا بغارات جوية حديقة الحيوانات، التي تتخذها مليشيا غنيوة الككلي مقرًا لها، واستهدف في غارات أخرى محور الخلاطات، وكرر طيران الجيش الليبي غاراته على معسكر حمزة“.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، أن مجموعات مسلحة من الميليشيات بمحور ”الخلة“، تركت أسلحتها وآلياتها بعد مواجهات مع الجيش الليبي وفرت باتجاه جامع ”الشيخان“.

وسيطرت قوات الجيش بشكل تام، على منطقة العزيزية، بعد هروب قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، وبحسب بيانات عسكرية سابقة للجيش فإن قوات الجويلي التجأت إلى منطقة بئر الغنم إلى الجنوب من طرابلس.