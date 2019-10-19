الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على العزيزية

أكد الجيش الليبي مساء السبت، سيطرة قواته بشكل كامل على منطقة العزيزية بعد طرد قوات الوفاق منها.

وقال بيان للجيش الليبي إن قوات الجيش واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية.

وأشار البيان إلى أن ”المليشيات التي طردت من العزيزية فرت إلى مدينة الزاوية غرب طرابلس“.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الشباب المؤيد للجيش استطاعوا التعامل مع المليشيات التابعة لمناطق المطرد وأبوعيسي والتي هربت من العزيزية واستطاعوا السيطرة على 3 سيارات مسلحة وكمية من الذخائر تعود لفلول المليشيات.

وفي نفس السياق أشار بيان آخر للجيش الليبي إلى العثور على عدد كبير من الجثث في منطقة الساعدية، يعود أغلبها لأشخاص من الأفارقة الذين تم تجنيدهم من قبل مليشيات الوفاق لمحاربة الجيش الليبي.

ووفق البيان فإن الجيش الليبي أبلغ الهلال الأحمر بمكان الجثث، حيث تعرف بعض الأسرى الأفارقة على عدد من أصحاب هذه الجثث، حيث أصيب بعضهم خلال المعارك وأمر الجويلي بقتلهم خوفا من وقوعهم أسرى بيد الجيش الليبي.