المغرب يطلق مرحلة عفو جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج

يعتزم المغرب إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية معينة.

جاء ذلك في مشروع موازنة 2020، الذي تعرضه الحكومة أمام البرلمان الإثنين المقبل، حيث ينص على إعفاء مهربي الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم تلك مرة أخرى.

وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من الأول من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

ويستفيد من يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقذ أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

ومكنت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام نفسه.

وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.