شركة تركية قريبة من أردوغان تخطط لتزويد الجيش التونسي بطائرات مسيرة

أفاد تقرير إخباري بأن مجمع الصناعات الجوية التركية (TAI) والشركة التركية الخاصة ”بيكر ماكينا“ القريبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عرضت على الجيش التونسي تزويده بطائرات عسكرية بدون طيار.

وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة ”أفريكا أنتليجنس“ في نسختها الإلكترونية، اليوم الجمعة، أنّ أنقرة ”تسعى إلى تعزيز نفوذها العسكري في منطقة شمال إفريقيا عبر محاولة استثمار حاجة الجيش التونسي إلى آليات عسكرية متطورة لمحاربة الإرهاب، وعرض إبرام صفقات معه في هذا المجال“.

وأشار التقرير إلى أنّ الطرف المستفيد من هذه الصفقة المنتظرة هو ”شركة بيكر ماكينا القريبة من أردوغان“.

وتثير العلاقات التونسية التركية في المجال العسكري جدلًا واسعًا، خصوصًا بالنظر إلى المواقف التركية من الوضع في ليبيا وتدخلها العسكري في سوريا.

وكان وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي التقى مطلع تشرين الأول أكتوبرالجاري، بمقر الوزارة، سفير تركيا الجديد بتونس علي أونانير.

وعبر السفير التركي عقب اللقاء عن استمرار بلاده في دعم تونس بما يمكنها من مواجهة تحدياتها الأمنية، مؤكدًا أنه سيتم العمل على مزيد تطوير التعاون في المجال العسكري، لا سيما في ميداني التكوين وتبادل الخبرات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وفق بيان لوزارة الدفاع.

من جانبه، عبر الزبيدي عن ارتياحه لمشاريع الشراكة مع تركيا المتعلقة بإنتاج وصناعة المعدات لتلبية حاجيات المؤسسة العسكرية التونسية.

وأشار إلى أن تونس وبحكم موقعها الجغرافي المتميز ”تمثل منصة لترويج مثل هذه المنتجات العسكرية في بلدان غرب إفريقيا“، دون أن يوضح طبيعة تلك المنتجات العسكرية.