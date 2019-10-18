المغرب.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضًا للهجوم التركي في سوريا

شارك العشرات من المغاربة في وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان المغربي، مساء يوم الخميس، دعت إليها ”الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب“، وذلك للتنديد بالتدخل العسكري التركي في سوريا.

ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات عبروا فيها عن رفضهم للهجوم العسكري الذي تتعرض له سوريا من قبل الجيش التركي، واصفين سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان بـ“الرجعية“.

وأكد المحتجون أن ”الهجوم العسكري التركي يخرق المواثيق الدولية ويحرم سوريا من سيادتها على أراضيها ووحدتها“.

وبدأت تركيا، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمال شرق سوريا، ضد القوات الكردية، ولقيت إدانات إقليمية ودولية واسعة.

وفي وقت سابق من الخميس، اتفقت أمريكا وتركيا على وقف الهجوم لمدة خمسة أيام.