الجيش الليبي يعلن إصابة القائد الميليشياوي البارز ”صلاح بادي“

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الخميس، عن إصابة قائد ”لواء الصمود“، المطلوب دوليًا صلاح بادي، في غارة للجيش الليبي بضواحي العاصمة طرابلس.

وأشار المركز التابع للقيادة العامة للجيش الليبي عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن صلاح بادي أصيب خلال غارة للقوات الجوية على مقر الميليشيات، لافتًا إلى أن هناك تكتمًا على نبأ إصابة واحد من أخطر القيادات الميليشياوية في العاصمة، بسبب ”علاقة الإصابة بالضربة الجوية للفرناج والتي ادعت الميليشيات أنها لم تصيب المعسكر“.

يذكر أن بادي هو أحد مؤسسي ميليشيات ”فجر ليبيا“، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي أحرقت مطار طرابلس الدولي عام 2014، وتسبّبت في توقفه عن العمل، وقد شارك في أغلب الاشتباكات التي شهدتها طرابلس في السنوات الأخيرة، آخرها التي وقعت صيف 2018، وأسفرت عن مقتل 120 شخصًا أغلبهم من المدنيين.

وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ إن عدة قيادات بارزة في قوات الوفاق قتلت أثناء الغارات الجوية للجيش الليبي خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم القيادي الميداني بـ“ميليشيا الموت“ فتحي الصديق عمران، والقائد في ميليشيا ”92“ سيف الدين سيفاو كاكح، وآمر المجموعة 17 التابعة لميليشيا ”المعزة“ عز الدين محمد احنيش.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو نفذ غارات جوية على معسكر المخابرة بمنطقة ”الفرناج“ في مدينة طرابلس، والذي تتخذه قوات الوفاق غرفة عمليات، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.