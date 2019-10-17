بعد إحضاره بالقوة.. محكمة جزائرية تأمر بإيداع بهاء طليبة سجن ”الحراش“

أمرت محكمة جزائرية، ليل الخميس/الجمعة، بحبس عضو البرلمان ورجل الأعمال البارز بهاء الدين طليبة في سجن ”الحراش“ بتهمتي تبييض أموال ومنح رشاوى ومزايا غير مستحقة، في قضية أولى، بحسب مصادر قضائية.

واستخدمت سلطات القضاء الجزائري، يوم الخميس، القوة العمومية لإحضار النائب البرلماني طليبة إلى التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، المكلفة بمتابعة كبرى قضايا الفساد، التي جرى ارتكابها في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال مصدر قضائي موثوق: إن النائب طليبة تم إحضاره بالقوة الأمنية برًّا على مسافة حوالي 800 كلم بعد إيقافه، ليل الأربعاء/الخميس، بولاية الوادي الواقعة على الحدود التونسية الليبية.

وجرى إخضاع طليبة لفحص طبي، بعد شكوك حول تعرضه لوعكة صحية منذ هرب من مدينة عنابة الشرقية (600 كلم عن العاصمة) نحو الصحراء، محاولًا الفرار عبر مسالك حدودية برية غير شرعية.

وكان طليبة رفض المثول أمام محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائر قبل أسبوعين، بعدما تابعه القضاء بتهمة ”التمويل غير المشروع لعدة حملات دعائية في العقد الأخير، وارتكاب جرائم فساد اقتصادي متعددة“.

وأيّد غالبية نواب البرلمان رفع الحصانة عن السياسي المقرب من عائلة الرئيس السابق، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، لتمكين القضاء من متابعته بتهم فساد مالي وسياسي، جرى ارتكابها في عهد بوتفليقة.

وفي تصريحات مصورة، نفى طليبة ضلوعه بقضايا فساد ودفع رشاوى سياسية لتمكينه من الترشح للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار 2017، كما حاول الإفلات من إجراء رفع الحصانة النيابية عنه، لكن اتصالاته مع النواب فشلت.