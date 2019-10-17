مسؤول عسكري ليبي: معسكر اليرموك تحت سيطرة الجيش

أكد مسؤول في الجيش الليبي، أن معسكر اليرموك تحت سيطرة قواته، مشددًا على أن مليشيات حكومة الوفاق تعيش الآن مرحلة ”بداية النهاية“.

ونفى اللواء فوزي المنصوري في تصريح لـ“إرم نيوز“، ما ردتته المليشيات الأربعاء عن سيطرتها على معسكر اليرموك، قائلاً: ”اليرموك وأغلب محور الخلاطات المجاور بأيدينا“.

ووصف الوضع في محاور القتال جنوبي العاصمة بأنه ”ممتاز، ولصالح الجيش“.

وتعقيبًا على ظهور المتشدد المنتمي لتنظيم القاعدة زياد بلعم، في صورة فوتغرافية، بأحد محاور قتال جنوب طرابلس، قال المنصوري: ”لا يعنينا ذلك في شيء، فهو إرهابي سيصار إلى محاسبته وغيره وتقديمهم إلى العدالة في المستقبل القريب، ما يعنينا هو تنفيذ المهمة التي باتت على وشك الانتهاء“.

وشنت مليشيات حكومة الوفاق الأربعاء هجمات مضادة في على معسكر اليرموك وشارع الخلاطات ومنطقة الأربع شوارع السويحلي، دون إحراز أي تقدم.

ويعتبر معسكر اليرموك الواقع في منطقة الخلة في طريق الرابط بين قصر بن غشير والعاصمة طرابلس، من أهم المواقع العسكرية في المنطقة.