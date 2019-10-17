ضبط وثائق أمنية ”حساسة“ في منزل نائب تونسي.. والقضاء العسكري يحقق

ضبطت السلطات الأمنية التونسية، وثائق سرية وصفت بـ“الخطيرة والحساسة“ في منزل أحد النواب الذين تم انتخابهم مؤخرًا بالبرلمان الجديد، ما دفع القضاء العسكري التونسي إلى فتح تحقيق في المسألة، خاصة ان الوثائق تتعلق بوزارة الدفاع الوطني، بحسب قناة محلية.

ونقلت قناة ”نسمة“ عن مصادر أمنية أنه ”تم حيازة وثائق ذات طابع سري بمنزل النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد، جنوبي العاصمة تونس”، مشيرة إلى أن زيد ”يعمل في أحد المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر التحقيقات والتسريبات“.

وكانت مصادر أمنية أكدت في وقت سابق أن ”إحدى الفرق الأمنية المختصة، شرعت منذ يومين في التحقيق في مجموعة هامة من الوثائق التي تمت حيازتها بمنزل بالضاحية الجنوبية للعاصمة تسوغه سكنه حديثًا“.

وتتعلق تلك الوثائق -وفقًا للمصادر- بمعطيات أمنية، ومعطيات خاصة بمؤسسات تعليم أجنبية في تونس، ومراسلات بين إدارات حكومية بعضها تابع لوزارات سيادة.