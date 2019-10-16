ملك المغرب يصدر عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها

أعلنت وزارة العدل المغربية، اليوم الأربعاء في بيان مقتضب، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها، الذين صدر في حقهما حكم بالحبس لمدة عام.

ويوم الـ30 سبتمبر الماضي قضت محكمة بالعاصمة المغربية الرباط، بالسجن النافذ لمدة سنة بحق الصحفية المغربية هاجر الريسوني، بتهمة ”الإجهاض غير القانوني“ و“ممارسة الجنس قبل الزواج“.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ مدة سنة بحق خطيب الريسوني (سوداني الجنسية) بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض.

وأوقفت هاجر يوم 31 أغسطس /آب الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط، وأكدت أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي.